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أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: مليار دولار حجم إنتاج حي درافي الهندي

كتب:

محمد أيمن سالم
09:49 م | الإثنين 20 مارس 2023
الإعلامي أحمد المسلماني

الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الكاتب السنغافوري كيشور محبوباني يناقش من خلال كتابه فقراء الهند أغنى من فقراء أفريقيا، وهو من الكتب الملهمة التي تشير إلى تحول التخلف الآسيوي إلى تقدم من خلال دروس ونماذج حياتية، لافتا إلى أن الكتاب استعرض حي درافي الهندي وهو أحد الأحياء الفقيرة، ويقوم على صيد السمك وبيعه.   

   

حي صناعي زراعي

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن حي درافي الهندي تحول إلى حي صناعي زراعي، وأصبح حجم إنتاجه يصل إلى مليار دولار، وبمقارنة ذلك بما يحدث في أفريقيا ونيويورك والبرازيل نجد انتشار المخدرات والجريمة والسلاح الأبيض والانهيار الأمني.

فقر شديد ولكنه تحول إلى إنتاج

وتابع الإعلامي أحمد المسلماني: «حي درافي تعرض لفقر شديد ولكنه تحول إلى إنتاج، في ظل وجود الأمن، وأصبحت الهند بلد مفعم بالأمل والحيوية دون الخوف والإحباط والجريمة المنتشرة في الأحياء الأفريقية».  

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