شرط مهم لاستعادة الرقم السري لبطاقة التموين برسالة على الموبايل

تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أصحاب البطاقات التموينية ممن فقدوا الرقم السري الخاص بالبطاقة، خطوة إلزامية تتم عبر الهاتف من أجل استعادة الرقم السري لبطاقة التموين.

استعادة الرقم السري لبطاقة التموين من أهم الخطوات

وتعتبر خطوة استعادة الرقم السري لبطاقة التموين، من أهم الخطوات، حيث إن هذا الرقم هو المسؤول عن قراءة ماكينة صرف الخبز والسلع لبيانات البطاقة، من أجل إتمام عملية صرف مستحقات الأسرة صاحبة البطاقة التموينية، لذا حددت وزارة التموين خطوات بسيطة على المواطنين من أجل استلام الرقم السري للبطاقة، تتمثل في التالي:

- إرسال صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة رسالة نصية مدون بها رقم 1 إلى رقم 9136.

- يتمثل الشرط الإلزامي في كتابة الرقم 1 باللغة الإنجليزية.

- يعقب هذه الخطوات إرسال شركة سمارت المسؤولة عن الكروت الذكية على نفس رقم الهاتف رسالة نصية مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين الذي تحتاجه الأسرة عند صرف السلع والخبز.

مصر الرقمية للتموين

فيما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوة أخرى لتفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات التموين، تفعيل بطاقة التموين، ثم ابدأ الخدمة.

- ستظهر بيانات بطاقة التموين الخاصة بالمواطن.

- الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- سيتمّ الرد برسالة تحتوي على كود للبطاقة.