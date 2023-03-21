أماكن بيع اللحوم التشادية في محافظة الفيوم.. الكيلو يبدأ من 130 جنيها

أماكن بيع اللحوم التشادية، ذلك السؤال الذي طرحه الآلاف في مختلف المحافظات، بعد طرح أول كميات من اللحوم المبردة في عدة منافذ بمحافظات القاهرة والجيزة، فضلًا عن طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة في عدة محافظات بينها الإسكندرية والفيوم، ضمن 7 محافظات تشملها المرحلة الأولى من توزيع اللحوم التشادية، نصيب كل محافظة منهم 50 طنًا.

وتستعرض «الوطن»، أماكن بيع اللحوم التشادية في محافظة الفيوم، وأسعارها، فضلًا عن موعد طرحها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن بيع اللحوم التشادية في الفيوم

وكشف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أماكن بيع اللحوم التشادية بمحافظة الفيوم، موضحًا أنّ الإقليم يأتي بين أولى المحافظات التي تتوفر بها اللحوم التشادية بأسعار مخفضة تبدأ من 130 جنيهًا، حيث من المتوقع أن يتم طرحها في منافذ الشركة المصرية المنتشرة بمختلف أرجاء محافظة الفيوم، أو عمل منافذ ثابتة لها تابعة للتموين في مختلف أرجاء المحافظة وفقًا لتعليمات وزارة التموين.

أسعار اللحوم لدى منافذ التموين

وأشار إلى أنّ مديرية التموين وفرت 3 منافذ بمدينة الفيوم، لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحم البلدي العجالي بها 220 جنيهًا للكيلو مقارنةً بنحو 300 جنيهًا في الأسواق، وذلك في منافذ التموين بمناطق السهراية، والبارودية، ورفعت عزمي.

أسعار اللحوم التشادية

وفي بيان صحفي سابق، أعلن المهندس محمد الجمّال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أنّ أسعار اللحوم التشادية تبدأ من 130 جنيهًا وتصل إلى 145 جنيهًا، مؤكدًا أنّها لحوم بلدية وليست لحومًا مجمدة، مؤكدًا على أنّها من المتوقع أن تغطي مختلف الأسواق مع بداية شهر رمضان المبارك الذي ينطلق خلال ساعات قليلة.

أماكن بيع اللحوم التشادية بالاسكندرية

وفيما يخص منافذ بيع اللحوم التشادية بالإسكندرية، فإنّه من المقرر أن تتوافر في منافذ بيع وزارتي التموين والزراعة، بالعامرية، وأبو فير، والمتراس، وبحري، ومجمع العصافرة، ومحطة الرمل، ومجمع مصطفى كامل، ومجمع 26 يوليو، ومجمع أبو قير، والسيوف، وسيدي جابر، وسيدي بشر، والعصافرة قبلي، وأبو قير.

أماكن بيع اللحوم التشادية في محافظة الفيوم

وطُرحت اللحوم التشادية بالفعل في محافظتي القاهرة والجيزة في مدينة نصر، ومنفذ مجمع 23 يوليو بالعباسية، وماركت 6 أكتوبر بمصر الجديدة، ومجمع خدمات شارع العروبة بمصر الجديدة، ومنفذ شارع العروبة بالمعادي، بالإضافة إلى بعض السيارات المتنقلة في شارع عز الدين عمر بالجيزة.