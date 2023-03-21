أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة وأسعارها.. متوفرة بتلك المنافذ

مع اقتراب دخول شهر رمضان يهتم المواطنون بمعرفة أماكن بيع السلع الحيوية وأسعارها، ولا سيما منافذ بيع اللحوم التشادية في القاهرة وأسعارها.

ومؤخرا استوردت الحكومة أول شحنة من اللحوم التشادية وطرحتها للبيع بالأسواق بسعر 145 جنيها، للكيلو للمساهمة في حل أزمة اللحوم بالتزامن مع شهر رمضان 2023، وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة وأسعارها، ضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

أماكن بيع اللحوم التشادية في القاهرة وأسعارها

وجرى توزيع اللحوم التشادية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة إلى طائرة لحوم أخرى لضخها في محافظات الصعيد، وترصد «الوطن» أماكن بيع اللحوم التشادية.

- منافذ حزب حماة وطن، بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

- سيارات متنقلة بالشوارع، مثل عز الدين عمر بمحافظة الجيزة

- منفذ مدينة نصر لبيع اللحوم التشادية بمجمع التوفيق.

- منفذ بيع اللحوم التشادية بمجمع 23 يوليو في ميدان العباسية.

- منفذ ماركت 6 أكتوبر بميدان الحلمية مصر الجديدة لبيع اللحوم التشادية.

- منفذ بيع اللحوم التشادية بمجمع خدمات بشارع العروبة بطريق صلاح سالم مصر الجديدة.

- منفذ بيع اللحوم التشادية بالمعادي في شارع العروبة المتفرع من طريق صلاح سالم.

- يجرى طرح اللحوم التشادية في محافظات الصعيد أيضا.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- سعر اللحم المفروم العادي من 210 إلى 250 جنيها للكيلو.

- سعر البتلو من 250 إلى 280 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللحم الكندوز اليوم من 220 إلى 240 جنيها.

- سعر الكبدة الصافي من 250 إلى 300 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو الضأن من 230 إلى 270 جنيها.

- سعر اللحم الجملي من 190 إلى 220 جنيهًا للكيلو.