مصرع طالب وإصابة طالبة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالمنيا

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بعد أن صدمه تروسيكل بدون لوحات معدنية داخل إحدي قري مركز مطاي، كما أصيبت طالبة صدمتها سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادثين بسبب السرعة.

إصابة طالبة في حادث سيارة ميكروباص

تلقي مدير أمن محافظة المنيا اللواء أسامة عبد العظيم، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بالطالبة ساره عمران عثمان 14 عاما، مقيمة بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام القرية التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية، مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسور وارتجاج وسحجات وكدمات، وتم نقلها إلي المستشفي العام، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالب صدمه تروسيكل في مركز مطاي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة، باصطدام تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطالب عبد السلام سالم عبد السلام، 11 عاما، مقيم بنجع نجم التابع لقرية إبجاج الحطب بالوحدة المحلية لحلوه في غرب مركز مطاي، مما أسفر عن وفاته، متأثرا بجراحه، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي، وتم التحفظ علي التروسيكل وسائقه ويدعي علي مصري 27 عاما، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقد أفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.