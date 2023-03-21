أسعار البيض في معارض أهلا رمضان.. أقل 20 جنيها عن الأسواق

تشهد أسعار البيض في معارض أهلا رمضان انخفاضا ملحوظا عن أسعار البيض في السوق المحلية بنحو 20 جنيها في سعر كرتونة البيض سواء الأحمر أو الأبيض أو البلدي، فيما تكثف وزارة الزراعة ضخ البيت في بأسعار مخفضة في منافذها.

أسعار البيض في معارض أهلا رمضان

وجات أسعار البيض في معارض أهلا رمضان والمنتشرة على مستوى المحافظات، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، كما يلي.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 100 جنيه بدلا من 120 جنيها في الأسواق المحلية.

- سعر كرتونة البيض الأبيض 92 جنيها بدلا من 110 جنيهات في الأسواق.

- سعر كرتونة البيض البلدي 105 جنيهات بدلا من 125 جنيها في الأسواق.

وسجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 21 مارس، تراجعا ملحوظا، وفقا لإحصائية البيع والشراء من مزارع البيض الداجني، منخفضة بقيمة 3 جنيهات في الكرتونة الواحدة.

أسعار البيض في المزرعة

- أسعار كرتونة البيض الأبيض 95 جنيها.

- أسعار كرتونة البيض الأحمر97 جنيها.

- أسعار كرتونة البيض البلدي 107 جنيهات.

من جانبه، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إنّ أسعار البيض ستشهد استقرارا في الأسواق قبل حلول شهر رمضان، موضحا أنّ أسعار الكتاكيت ستشهد استقرارا خاصة بعد أن سجلت تراجعا 3 جنيهات منذ أيام، إذ يبلغ سعر الكتكوت البلدي نحو 20 جنيها.