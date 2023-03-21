خالد البلشي لقصواء الخلالي: سأتعاون مع خالد ميري لتحقيق مصالح الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنّه تنافس مع الكاتب الصحفي خالد ميري في الانتخابات الأخيرة على مصالح الصحفيين، لكنهما سيتعاونان سويا لتحقيقها، مشددًا على أن خالد ميري هنأه منذ اللحظة الأولى، وردّ التهنئة، أما ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق قال له «أنا معك حتى النهاية».

مناقشة الأوضاع الاقتصادية للصحفيين

وأضاف البلشي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الكاتب الصحفي يحيى قلاش أخ كبير، قال لي أنا معك، يمكن القول إنه بالتعاون سنستطيع تقديم أشياء كثيرة للصحفيين، سنناقش أوضاعنا بشكل عام، وسنناقش أوضاعنا الاقتصادية، وربما نتعاون جميعا في حلها».

التنوع هو المكسب الحقيقي

وتابع نقيب الصحفيين: «سنتشارك في إحياء ملفات كثيرة، كنت قلقا جدا، ولكن هذا القلق يزول بتعاون الجميع، وفي النهاية سنعود إلى منافسة أخرى، أستاذ ضياء رشوان تنافس 5 مرات؛ فاز في ثلاث منها، المسألة لا تتعلق بالخسارة والمكسب، ولكن هذا التنوع هو المكسب الحقيقي لأننا سنكمل بعضنا».