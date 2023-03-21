موعد أول أيام رمضان في الأردن 2023.. اعرف عدد ساعات الصوم

كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية عن موعد أول أيام شهر رمضان في الأردن 2023، وذلك في بيان رسمي، أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، بعدما تعذر رؤية الهلال في جميع الدول الإسلامية من بينها الأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات، إذ يوافق الخميس المقبل 23 مارس.

موعد أول أيام شهر رمضان في الأردن 2023

وبعد معرفة موعد أول أيام شهر رمضان في الأردن 2023، ستكون عدد ساعات اليوم الأول في رمضان المقبل نحو 13 ساعة مستمرة و40 دقيقة، وسيأتي آذان الفجر في الأردن في أول أيام شهر رمضان الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة وربع أما موعد آذان المغرب فسيكون في الساعة السابعة وخمس دقائق.

وكان أمين عام دائرة الإفتاء الأردنية، الدكتور أحمد الحسنات أعلن أن العمل على رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري سيكون مباشرة عقب مغيب شمس يوم الأربعاء مع فتح باب استقبال الشهود في مديريات الإفتاء في مختلف مناطق المملكة الذين رأوا هلال الشهر الكريم بالعين المجردة، وأن أول أيام شهر رمضان في الأردن 2023 هو الخميس المقبل.

الأردن تتحرى موعد أول أيام شهر رمضان 2023

وتحتفل الأردن بموعد أول أيام شهر رمضان في الأردن الخميس 2023 بالتزامن مع ذلك في مختلف الدول الإسلامية والعربية حيث أعلنت عدة دول تعذر رؤية الهلال ومنها مصر وفلسطين والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.