«كلمني إشارة» و«التعليم» تطلقان مشروعا لمساعدة ذوي الهمم على التحصيل الدراسي

أطلقت منصة «كلمني إشارة» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشروعا لمساعدة الصم وضعاف السمع في التحصيل الدراسي وترجمة المناهج التعليمية بلغة الإشارة، سيتم نشره في خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستستقبل مدارس التربية والتعليم آلاف البوسترات لعدد من الكلمات شائعة الاستخدام لطلاب المدارس بوزارة التربية والتعليم.

ويستهدف المشروع سهولة الإتاحة في التواصل والدمج بين طلاب الوزارة وبين فئات الصم وضعاف السمع لدمجهم في المجتمع، وفقا لتصريح المهندس أحمد فتحي محمد سليمان، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ومنصة كلمني إشارة أول منصة متخصصة بلغة الإشارة في مصر، ومدير ترجمة مؤتمر كتف في كتف بلغة الإشارة لـ«الوطن».

منصة كلمني إشارة

وأضاف «سليمان» أن مشروع لغة الإشارة بالتربية والتعليم، يُعد ترجمة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصة كلمني إشارة من خلال المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ.

عرض المنصة بالمؤتمر الرئاسي

ووضح «سليمان» أن منصة «كلمنى إشارة» هي منصة تجريبية مختصة بترجمة المناهج الدراسية والتعليمية للغة الإشارة تم عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات التي قدمت في احتفالية افتتاح مشروعات سوهاج فى شهر يناير الماضى.

آلية عمل المنصة وفريق العمل

وتدعم المنصة مبادرة «ابدأ» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبحث ومناقشة وضع آليات لتطوير المناهج الرقمية لطلاب الصم والبكم من ذوى الهمم، لمساعدتهم على التحصيل الدراسي، وتدريبهم وتأهيلهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وكشف «سليمان» أن منصة «كلمني إشارة» التى أسسها مكون فريق العمل بها من أكثر من 30 مترجم لغة اشارة.