مؤسس منصة «كلمني إشارة»: «نسعى لتحقيق التنمية المستدامة في سوهاج»

قال المهندس أحمد فتحس، مؤسس منصة «كلمنى إشارة»، التي جرى عرضها خلال فعاليات الزيارة الرئاسية لمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن منصة «كلمني إشارة»، هي أول منصة متخصصة تعليمية وتدريبية بلغة الإشارة في مصر، تضم منصة إلكترونية ومحتوى تعليمي للمناهج، ومحتوى تدريبي للتدريب على سوق العمل لتنمية ذوي الهمم والاستفادة من الطاقات البشرية التي يمكن توظيفها في مجالات تدر دخل أكبر لنفسها وأيضا تساعد على دفع عملية الإنتاج والاقتصاد المصري .

أجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

أضاف «فتحي»، أن المنصة صممت عدة أجهزة لذوي الهمم، منها كرسي يصعد درجات السلالم، حاصل على براءة اختراع لخدمة ذوي الإعاقة الحركية وأصحاب السمنة المفرطة والكسور المؤقتة والأمراض المزمنة، وجرس ومنبه متعدد الخواص للتنبيه بحاسة الشم والإضاءة والصوت والاهتزاز.

وأوضح أن الفريق يضم عدة باحثين وطلاب بكلية العلوم بجامعة سوهاج

أسعد أيام حياتي عرض المشروع

وتابع«فتحى»: «عرض مشروعنا وتشريف الرئيس لسوهاج هو أسعد أيام حياتي ونركز على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال الهدف الأول القضاء على الفقر، من خلال تدريبات مهارات سوق العمل والبرمجة والجرافيك».

تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمشروع

وأفاد «فتحي»، أنه يسعى من خلال المشروع لتحقيق عدة أهداف للتنمية المستدامة منها الهدف الثالث من خلال الصحة الجيدة من خلال منشورات التوعية لتقليل نسبة الإصابة بالإعاقة، والهدف الرابع التعليم الجيد من خلال ترجمة المناهج التعليمية لتقليل نسبة التسرب التعليمي وحل مشكلة صعوبة التحصيل الدراسي والهدف الخامس والهدف العاشر من خلال الدمج ما بين ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة والهدف الثامن والتاسع توظيف ودعم الاقتصاد والابتكار والتصنيع والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتنفيذ الأهداف المرجو تحقيقها.

شكر القيادة السياسية

ووجه «فتحي» شكره للقيادة السياسية: «أنا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتشجيعه لرواد الأعمال والباحثين والطلاب في جامعة سوهاج وأبناء محافظة سوهاج، مثل مشاريع حياة كريمة وإنجازات البنية التحتية للصعيد لانه أول رئيس يهتم بالصعيد الذي كان مهمش بالعديد من الخدمات الأساسية».