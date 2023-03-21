حظك اليوم برج الجدي 22-3-2023.. تجنب المشادات العنيفة مع الأهل والأحباب

صفات عديدة يتميز بها مولود برج الجدي، فهو مرح يحب الدعابة ويثق بنفسه وبقدراته وطوحاته ولديه القدرة على تحقيق أهدافه مهما كانت الظروف، وبجانب ذلك يتمتع بقلبه الكبير وطيبته ويحب النظام والترتيب، لكنه لا يتقبل الآراء المختلفة عن رأيه، وعنيد بدرجة كبيرة.

أما أنثى برج الجدي فتتميز بكونها عملية وتحب الوصول إلى مراتب عالية في العمل، ومن أكثر الناس انضباطا وقدرة على التحكم بالنفس، لذا تمتلك حسا عاليا من المسؤولية، من أكثر الشخصيات بحثا عن المثالية، وتؤدي عملها بحرفية عالية لتبلغ أعلى مرحلة ممكنة من الإتقان.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 22-3-2023، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي 22-3-2023 عاطفيا

حظك اليوم برج الجدي: القمر الجديد معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الجدي 22-3-2023 مهنيا

حظك اليوم برج الجدي: تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ كي تعيد الألفة لعلاقاتك.