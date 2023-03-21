مواعيد القطارات في رمضان 2023.. خدمات جديدة تطبق لأول مرة

ما مواعيد القطارات في رمضان 2023؟ تساؤل أجابت عنه هيئة السكك الحديدية بالتزامن مع تحديد دار الإفتاء المصرية أول أيام الصوم في شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 23 مارس الجاري، إذ قررت تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط، بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم، تيسيرا للمواطنين.

ما هي مواعيد القطارات في رمضان 2023؟

تُطبق مواعيد القطارات في رمضان 2023، اعتبارا من يوم الخميس 23/3/2023 أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يصاحبها إجراءات عديدة تشمل التواجد التام والمستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات وتجهيز القطارات تجهيزا جيدا ونظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش.

مواعيد القطارات في رمضان 2023

أولًا: مواعيد القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / الإسكندرية:

- قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00.

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00. - قيام قطار 906 VIP الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP الاسكندرية / القاهرة االساعة 15:00. - قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45. - قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10.

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ثانيًا : مواعيد القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / طنطا / المنصورة:- قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

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- قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.

مواعيد وصول القطارات في رمضان 2023أولًا: مواعيد وصول القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / الإسكندرية:

- يصل قطار 921 VIP «القاهرة / الإسكندرية» إلى الإسكندرية الساعة 21:40.

- يصل قطار 2022 تالجو «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة 9:35.

- يصل قطار 906 VIP «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة 10:05.

- يصل قطار 928 VIP «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة الساعة 17:50.

- يصل قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة 8:30.

- يصل قطار 8 روسى تهوية «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة الساعة 9:15.

ثانيًا : مواعيد وصول القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- يصل قطار 948 سياحي «المنصورة / القاهرة» إلى القاهرة الساعة 8:20.

- يصل قطار 65 ركاب «طنطا / المنصورة» إلى المنصورة الساعة 18:20.

- يصل قطار 1915 سياحي «شبرا الخيمة / المنصورة» إلى المنصورة الساعة 17:50

- يصل قطار 1914 سياحي «المنصورة /شبرا الخيمة» إلى شبرا الخيمة 8:45.

وفق مواعيد القطارات في رمضان 2023، تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.

بعد أن حدد هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات في رمضان، أعلنت عن توفير العديد من الخدمات الجديدة والمتميزة لجمهور الركاب على مختلف الخطوط، في إطار حرصها على توفير أفضل الخدمات وبجودة عالية، وجاءت أول هذه الخدمات تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة القاهرة / الإسكندرية والذي يتحرك من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 19:55.

تفاصيل الخدمات الجديدة في القطارات خلال شهر رمضان

- امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة بمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35.

- يوم السبت الموافق 25/3/2023 تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة الإسكندرية / القاهرة قيام من محطة الإسكندرية الساعة 10:00.

- تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «أسوان / القاهرة» من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40.