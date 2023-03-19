أسعار تذاكر القطارات الروسي من محطة القاهرة حتى أسوان

حدّدت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر القطار الروسي من محطة القاهرة حتى الصعيد، بالتزامن مع قرب شهر رمضان، لافتة إلى أنّ حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى، ولا ينطبق عليه لائحة الطرود، تعرض الراكب لغرامة تصل قيمتها إلى 420 جنيها، كما أنّ العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، تعرض صاحبها لغرامة تصل قيمتها إلى 50 جنيها.

وأضافت هيئة السكة الحديد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ أسعار تذاكر القطارات الروسي من محطة القاهرة، تشمل جميع المحطات على الوجهين البحري والقبلي، لافتة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، كتعقيم القطارات بصفة مستمرة وتعقيم المحطات.

أسعار تذاكر القطارات الروسي من محطة القاهرة

- القاهرة - الواسطى: 20 جنيها.

- القاهرة - الفيوم: 25 جنيها.

- القاهرة - بني سويف: 20 جنيها.

- القاهرة - مغاغة: 30 جنيها.

- القاهرة - بني مزار: 30 جنيها.

- القاهرة - المنيا: 40 جنيها.

- القاهرة - ملوي: 45 جنيها.

- القاهرة ديروط: 45 جنيها.

- القاهرة - القوصية: 50 جنيها.

- القاهرة - بنها: 15 جنيها.

- القاهرة - بركة السبع: 15 جنيها.

- القاهرة - طنطا: 20 جنيها.

- القاهرة - المحلة الكبرى: 20 جنيها.

- القاهرة - سمنود: 20 جنيها.

- القاهرة - المنصورة: 25 جنيها.

- القاهرة - شربين: 30 جنيها.

- القاهرة - دمياط: 30 جنيها.

- القاهرة - بنها: 15 جنيها.

- القاهرة - منيا القمح: 15 جنيها.

- القاهرة - الزقازيق: 15 جنيها.

- القاهرة - أبوحماد: 20 جنيها.

- القاهرة - الإسماعيلية: 3.0 جنيه.

- القاهرة - القنطرة غرب: 30 جنيها.

- القاهرة - بورسعيد: 35 جنيها.

- القاهرة - قويسنا: 15 جنيها.

- القاهرة - بركة السبع: 15 جنيها.

- القاهرة - طنطا: 20 جنيها.

- القاهرة - إيتاي البارود: 20 جنيها.

- القاهرة - دمنهور: 25 جنيها.

- القاهرة - سيدي جابر: 35 جنيها.

- القاهرة - الإسكندرية: 35 جنيها.

- القاهرة - فرشوط: 60 جنيها.

- القاهرة - نجع حمادي: 65 جنيها.

- القاهرة - قنا: 65 جنيها.

- القاهرة - قوص: 70 جنيها.

- القاهرة - الأقصر: 70 جنيها.

- القاهرة - أسنا: 75 جنيها.

- القاهرة - إدفو: 80 جنيها.

- القاهرة - كوم امبو: 85 جنيها.

- القاهرة - أسوان: 85 جنيها.

- القاهرة - أسيوط: 50 جنيها.

- القاهرة - أبوتيج: 50 جنيها.

- القاهرة - صدفا: 55 جنيها.

- القاهرة - طما: 55 جنيها.

- القاهرة - طهطا: 55 جنيها.

- القاهرة - المراغة: 55 جنيها.

- القاهرة - سوهاج: 55 جنيها.

- القاهرة - المنشاة: 55 جنيها.

- القاهرة - جرجا: 60 جنيها.