مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة اليوم وأسعارها بالتفصيل

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة اليوم الأحد الموافق 19 مارس الجاري، لافته إلى أن النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو الأماكن غير المخصصة لذلك يعرض لغرامة فورية تصل قيمتها لـ 50 جنيهًا، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط يعرض أيضًا لغرامة تصل قيمتها لـ 200 جنيه.

تفاصيل مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة

وجاءت مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة اليوم الأحد كالآتي:

1- موعد قيام قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة هو الساعة 6.00 صباحًا.

2- موعد قيام قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: الساعة السابعة صباحًا.

4- موعد قيام قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 8.15 صباحًا.

5- موعد قيام قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 11.30 صباحًا. ووقف بمحطتي طنطا ودمنهور فقط .

6- موعد قيام قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 1:00 ظهرًا.

7- تعديل ميعاد قطارى 905 /916 VIP القاهرة / الإسكندرية والعكس ليقوم بقطار 905 من القاهرة الساعة 9.00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 11.30.

8- يقوم قطار 916 من الإسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

9- موعد قيام قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 3:00 عصرًا.

10- موعد قيام قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 3:30 مساءً.

11- موعد قيام قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز»: الساعة 3:40 مساءً.

12- موعد قيام قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان: الساعة 5:00 مساءً.

13- موعد قيام قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز»: الساعة 5:20 مساءً.

14- موعد قيام قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 18.00 مساءً.

15- موعد قيام قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP: الساعة 19.00 مساءً.

أسعار تذاكر القطارات محسن تحيا مصر من محطة الإسكندرية

وحددت هيئة السكك الحديدية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أسعار تذاكر القطارات محسن تحيا مصر من محطة الإسكندرية، كالآتي:

- الإسكندرية طنطا: 10 جنيهات.

- الإسكندرية القاهرة: 14 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف: 30 جنيها.

- الإسكندرية المنيا: 36 جنيها.

- الإسكندرية أسيوط: 44 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج: 48 جنيها.

- الإسكندرية البلينا: 50 جنيها.

- الإسكندرية نجع حمادي: 52 جنيها.