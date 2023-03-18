أسعار تذاكر القطارات الروسي من الإسكندرية حتى الصعيد لجميع المحطات

أعلنت هيئة السك الحديد، عن أسعار تذاكر القطارات الروسي من الإسكندرية حتى الصعيد، بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، موضحة أنه تم تكثيف الاستعدادات النهائية لاستقبال الشهر الكريم، لافته إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مشددة على الركاب بضرورة إتباع كافة التعليمات الخاصة باستقلال القطارات خاصة التذاكر.

تفاصيل أسعار تذاكر القطارات الروسي من الإسكندرية حتى الصعيد

وجاءت أسعار تذاكر القطارات الروسي من الإسكندرية حتى الصعيد، وفق ما أعلنت عنه الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لجميع المحطات بداية من طنطا حتى محطة أسوان كالآتي:

- الإسكندرية طنطا: 20 جنيه.

- الإسكندرية القاهرة: 25 جنيه.

- الإسكندرية بني سويف: 45 جنيه.

- الإسكندرية المنيا: 55 جنيه.

- الإسكندرية أسيوط: 65 جنيه.

- الإسكندرية سوهاج: 70 جنيه.

- الإسكندرية البلينا: 75 جنيه.

- الإسكندرية نجع حمادي: 80 جنيه.

- الإسكندرية قنا: 80 جنيه.

- الإسكندرية الأقصر: 85 جنيه.

- الإسكندرية السباعية: 90 جنيه.

- الإسكندرية إدفو: 95 جنيه.

- الإسكندرية كلابشة: 100 جنيه.

- الإسكندرية كوم أمبو: 100 جنيه.

- الإسكندرية أسوان: 105 جنيه.

إلغاء وقوف قطار 923 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» بمحطة كفر الدوار

يذكر أن هيئة السكة الحديد، قررت إلغاء وقوف قطار 923 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» بمحطة كفر الدوار، مؤكدة أنه تقرر تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات «142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 –833 – 80 -722 – 1114 – 288 – 132»، لافته إلى استمرار عمليات تطوير وتحديث نظم الإشارات على مختلف خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.