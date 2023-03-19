متوسط تأخير القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري اليوم

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأحد، موضحة أن التأخيرات نتيجة لما يتم من مشروعات تطوير وتحديث لنظم الإشارات والسكة الحديد بصفة عامة على مختلف الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مشددة على الركاب بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كافة التعليمات الخاصة باستقلال القطارات.

متوسط تأخيرات القطارات

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخيرات القطارات، وفق ما أعلنت عنه الهيئة القومية للسكك الحديدية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

إجراءات السلامة التي تخص البنية الأساسية

وأشارت الهيئة إلى أن إجراءات السلامة التي تخص البنية الأساسية تشمل الصيانة الدورية للسكك ومنظومة الإشارات، والتطوير المستمر لمنظومة الإشارات بغرض زيادة وسائل الآمان اثناء تشغيل الجرارات، فضلاً عن زيادة معدل التقاطر وانضباط توقيتات القيام والوصول.

أما عن إجراءات السلامة التي تخص المحطات وتشمل توفير وسائل التأمين الاطفائي بالمحطات وتوفير وسائل الراحة والأمان لحركة المسافرين داخل المحطات، وتشمل إجراءات السلامة التي تخص العاملين بالهيئة الفحص الطبي الدوري للعاملين للتأكد من لياقتهم الصحية سواء البدنية او النفسية بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منهم، والتحليل الدوري والمفاجئ للكشف عن المخدرات، والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين في كافة التخصصات.