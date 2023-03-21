موعد أول أيام رمضان 2023 في السودان.. واستعدادات استقبال الشهر الكريم

يوافق موعد أول أيام رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس الجاري، وذلك وفقا لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان، وبيان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في السودان.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في السودان

يذكر أنّ أول أيام الشهر الفضيل في السودان ستكون الخميس 23 مارس الجاري بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم الأربعاء مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

أجواء مميزة بـ أول أيام شهر رمضان 2023 في السودان

ويتميز شهر رمضان في السودان بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية؛ إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023 الذي يصوم فيه شعب السودان نحو 14ساعة و8 دقائق.

وبعد رصد موعد أول أيام رمضان 2023 في السودان، يذكر أن الاستعداد للشهر الفضيل في السودان يشمل تخزين مختلف أنواع التوابل، وإعداد الحلويات التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم خاصّة «الزلابية» و«قلب اللوز»، التي تشتهر بها السودان.