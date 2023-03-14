إصابة عشرات التلاميذ بتسمم في السودان بعد تلقيهم لقاحا ضد البلهارسيا

أعلنت السلطات في السودان إصابة عشرات من تلاميذ المدارس بحالات تسمم مفاجئة، عقب تلقيهم لقاحا ضد مرض البلهارسيا في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، الواقعة في جنوبي البلاد، بحسب ما ذكره موقع «سودان تربيون» الإخباري السوداني، اليوم الثلاثاء.

تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الواقعة

وأصيب أكثر من 200 طالب وطالبة، وفقا لمتطوعين تحدثوا لموقع «سودان تربيون»، في عدد من محافظات إقليم النيل الأزرق بحالات إعياء تمثلت في الإسهال والاستفراغ بعد وقت وجيز من تناولهم عقار لعلاج البلهارسيا.

وقالت الحكومة المحلية بولاية النيل الأزرق، إنّه تم وقف تقديم اللقاحات، مضيفة أنه جرى تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادث، فيما قالت نهلة البدري، والدة إحدى التلميذات المصابات، إن ابنتها أُصيبت بإسهال حاد وقيء متواصل بعد تلقيها اللقاح مباشرة، مضيفة أن ابنتها نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، في إشارة إلى وجود عشرات الحالات المشابهة.

حملة لمكافحة مرض البلهارسيا في ولاية النيل الأزرق السودانية

وبدأت الولاية حملة لمكافحة مرض البلهارسيا، تحت إشراف وزارة الصحة السودانية، وكانت الولاية قد شهدت واقعة مشابهة قبل أشهر، حيث ظهرت آثار جانبية على الأطفال، عند تلقيهم جرعات ضمن برنامج تطعيم موسع.