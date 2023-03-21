حبس سائق بتهمة إنهاء حياة زميله دهسا في الجيزة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية قتل أحد الأشخاص بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كسر في الجمجمة ونزيف داخلي

تبلغ لقسم شرطة العجوزة من «رضا. ح» 50 سنة، سائق بشركة الدخيلة، بوفاة زميله سائق بذات الشركة، إثر إصابته بكسر فى الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، نتيجة اصطدام سائق سيارة ونش عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المتوفى بدائرة القسم، وعند محاولة سائق الونش بالهروب عقب المشادة الكلامية صدم المتوفى.

وعقب تقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم، ويدعي «عبد الحميد. ح» 30 سنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد

وحول العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم أوضح المحامي محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».