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حظك اليوم برج الجوزاء 22-3-2023.. يقف بجانبك أحد المخلصين

كتب:

صفية النجار
01:03 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
برج الجوزاء

برج الجوزاء

صفات عديدة يتميز بها مواليد برج الجوزاء، إذ يشتهر بامتلاك شخصية طموحة، تسعى إلى الوصول وتحقيق الأهداف المختلفة، لا يُفضل الروتين ويميل دائماً إلى كل ما هو جديد من خلال المغامرات المختلفة.

يحمل مواليد برج الجوزاء صفات متناقضة في نفس الوقت، ويستطيع التكيف مع الظروف المحيطة به، اجتماعي فهو يكون العديد من العلاقات، يحب الاستطلاع ومعرفة كل ما هو جديدة، ذكي ومنفتح على الآخرين، ويميل إلى التنوع دائماً.

ونستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء 22-3-2023 مهنيا 

رغم الضغوط.. تجد اليوم أن الزملاء والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-3-2023 عاطفيا

قد يقف بجانبك أحد المخلصين ممن يحبونك وتشعر بالامتنان له.

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بقلم صفية النجار