حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة عاطفيا ومهنيا.. لديك طاقة عاطفية

يمكن الاعتماد على مواليد برج الجوزاء في الأعمال الهامة والتي تتطلب صبر كونه من الأشخاص التي تتقن تلك النوعية من الأعمال ببراعة إذ أنه يتمتع بالذكاء الشديد، ورغم ذلك فهو يعد من الشخصيات التي يصعب توقع تصرفاتها وردود فعلها تجاه المواقف التي يتعرض لها بشكل يومي.

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنه ملك التردد أكثر من برج الدلو إذ أنهما لا يستطيعان اتخاذ قرار بشكل سريع، ومن بين مشاهير هذا البرج الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الآثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم الجمعة 17 مارس الجاري على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجوزاء، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، ينصحك الفلك، أن القمر اليوم في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية أعمال وممتلكات.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، ستجد اليوم الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.