نقيب الموسيقيين لـ ويجز: أنتم أولادي ونحن لسنا ضد أي شاب موهوب

حضر مؤدي الراب ويجز، اليوم، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية وطلب هو ومدير أعماله مقابلة النقيب العام بصفة شخصية، واستجاب الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وجلسا سويا لفترة تجاوزت الساعة صاحبها دعم النقيب العام لكل شُعَب الغناء والموسيقى، وخاصة كل من نال قدرا من النجاح.

ويجز يطرح فكرة على مصطفى كامل

كما أثنى ويجز على هذه الجلسة واحترامه وتقديره للنقابة العامة للموسيقيين والنقيب العام ومجلس الإدارة، وخلال الجلسة طرح ويجز على النقيب العام فكرة بحث آلية عمل مؤدي الراب، وأعاد كل ما طرحه من قبل معظم مؤدي الراب من ضرورة ظهور مؤدي الراب بالشكل الذي يتناسب مع اللون الفني الذي يقدمونه.

وفي نهاية الجلسة، أعرب ويجز عن كامل احترامه وتقديره للنقابة وللسيد النقيب العام ومجلس الإدارة، كما رحب به الفنان مصطفى كامل وقال له نصا: «أنتم أولادي ونحن لسنا ضد أي شاب موهوب، بل سنظل مساندين لكل أبناء مصر الموهوبين في كل الشُعب الغنائية وكما وعد النقيب العام كل مؤدي الراب سابقا بأنه سوف يتم بحث آلية ظهور هذه الشعب بما يتناسب مع الشكل العالمي لها.. كرر مصطفى كامل نفس الوعد لويجز بأنه في القريب العاجل سوف يجتمع مع مجلس الإدارة ومجموعة من المتخصصين لبحث هذا الأمر، وغلب على هذه الجلسة الطابع الأسري والحب والاحترام المتبادل مع وعد بلقاء آخر».