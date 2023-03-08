رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ويجز يكشف حقيقة مشاركته في فيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة (صورة)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:18 م | الأربعاء 08 مارس 2023
ويجز

ويجز

حرص مطرب الراب ويجز، على نفي مشاركته في أحد الأعمال السينمائية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يجري تصوير أفلام.

ويجز يوضح حقيقة مشاركته في فيلم 

وكتب ويجز عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الجماعة اللي بيجيبوا رجل الممثلين ويقولك ويجز معانا في الفيلم أنا مش بصور حاجة، شكرا».

ويجز يرقص خليجي 

في سياق آخر، شارك ويجز جمهوره بفيديو جديد عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر خلاله وهو يرقص خليجي بصحبة عدد من الأصدقاء، وسط حالة من البهجة.

نجاح أغنية البخت لويجز

وحققت أغنية «البخت» لمغني الراب ويجز، حوالي 184 مليون مشاهدة بعد عام من طرحها على موقع «يوتيوب»، وتواصل صدارة تطبيق «أنغامي»، واحتلت المرتبة العاشرة عربيا، محققة 50 مليون مشاهدة.

اقرأ المزيد:

المطرب علاء أيمن: نجاح ويجز ومروان موسى تسبب في انتشار أغاني الراب بسوريا

أحمد آدم في برنامج «آدم شو»: نفسي أسأل عيل صغير يعرفني «ويجز» بيقول إيه؟

مدرس بكلية ألسن عين شمس توضح تفاصيل السؤال الخاص بأغنية «ويجز»

«ألسن عين شمس» تكشف أسباب سؤال أغنية ويجز في امتحانات الفرقة الرابعة

نفاد تذاكر حفل ويجز في موسم الرياض بالسعودية
بقلم أحمد عبد الرحمن