ويجز يكشف حقيقة مشاركته في فيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة (صورة)

حرص مطرب الراب ويجز، على نفي مشاركته في أحد الأعمال السينمائية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يجري تصوير أفلام.

ويجز يوضح حقيقة مشاركته في فيلم

وكتب ويجز عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الجماعة اللي بيجيبوا رجل الممثلين ويقولك ويجز معانا في الفيلم أنا مش بصور حاجة، شكرا».

ويجز يرقص خليجي

في سياق آخر، شارك ويجز جمهوره بفيديو جديد عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر خلاله وهو يرقص خليجي بصحبة عدد من الأصدقاء، وسط حالة من البهجة.

نجاح أغنية البخت لويجز

وحققت أغنية «البخت» لمغني الراب ويجز، حوالي 184 مليون مشاهدة بعد عام من طرحها على موقع «يوتيوب»، وتواصل صدارة تطبيق «أنغامي»، واحتلت المرتبة العاشرة عربيا، محققة 50 مليون مشاهدة.