عامل يستولي على 3 ملايين جنيه من 5 أشخاص لتوظيفها في تجارة الأدوية بسوهاج

استولى عامل على مليونين و935 ألف جنيه، من مدرس و4 آخرين، لتوظيفها في الاستثمار العقاري وتجارة الأدوية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود محضر لمركز دار السلام بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد.

تفاصيل الواقعة

ويتضمن المحضر بلاغ المدعو «أشرف. ا. ب. ح»، 55 عاما، مدرس، و4 آخرين، يقيمون في دائرة المحافظة، بتضررهم من المدعو «أحمد. م. ا. ع»، 37 عاما، عامل، يقيم بناحية دائرة مركز دار السلام في محافظة سوهاج، لنصبه عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليونين و935 ألف جنيه، لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري والأدوية، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تحرير محضر بالواقعة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.