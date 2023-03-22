شرم الشيخ الأعلى في درجات الحرارة وسانت كاترين الأقل بجنوب سيناء

سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى درجة حرارة على مستوى محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، بينما مدينة سانت كاترين أقل المدن بالمحافظة.

من جهته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدن خليج العقبة، وتشمل شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، ترتفع بها درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن مدن خليج السويس.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ سجلت صباح الأربعاء، 17 درجة مئوية، وتصل في النهار إلى 25 درجة، وسرعة الرياح بلغت 11 كيلو متر في الساعة، ونسبة الرطوبة 59%.

بينما مدينة دهب سجلت 17 درجة مئوية، وسرعة الرياح 12 كيلو متر في الساعة، والرطوبة 62%، ومدينة نويبع 16 درجة مئوية، وطابا 14 درجة مئوية، والطقس بصفة عامة معتدل طوال النهار بارد ليلا، والحركة طبيعية بالموانئ والمطارات وعلي الطرق الدولية.

سانت كاترين صفر

وأكد اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المدينة سجلت صباح الأربعاء، درجة صفر، مع سكون تام في حركة الرياح، وارتفاع نسبة الرطوبة 24%.

ولفت إلى أن قمة جبل سانت كاترين سجلت درجة حرارة 3 تحت الصفر، وجبل موسى 1 تحت الصفر، واستقبل الجبل في آخر أيام شعبان نحو 500 سائح من مختلف الجنسيات.