العثور على جثة طالب في أرض زراعية بكفر الشيخ.. شبهة جنائية

عثر أهالي قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، في محافظة كفر الشيخ على جثة طالب بالمرحلة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، مخنوقًا بحبل في أرض زراعية بناحية عزبة بركات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة بيلا بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة طفل ملقاة في أرض زراعية بناحية عزبة بركات، بقرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، وبها حبل حول الرقبة.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة تبين أنه مخنوقًا بحبل، وبه آثار جروح بالرأس نتيجة التعدي عليه بأداة يرجح أنها تكون قطعة طوب ما يدل على وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث جنائي

وبالعرض على اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، شكّل فريق بحث جنائي ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد محمد أبو الخير، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد ضياء راشد، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز بيلا أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان أسباب الوفاة.