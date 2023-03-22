خبير سياحي: مرسى علم مدينة عالمية تنافس شواطئ «المالديف»

قال محمد كارم، خبير سياحي، إن مصر أدرجت ضمن المقاصد السياحية الأولى على الخريطة السياحية الوافدة، وتحديدا السياحة الشاطئية، لافتا إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك، استقبال مطار مرسى علم 13 رحلة طيران من دول مختلفة أمس، موضحا أنه لم يتم الاعتماد على الأسواق بشكل معين بل على العكس، إذ بدأت السياحة المجرية والبلجيكية والسويسرية تنزل مصر، وهذا ما ساعد بشكل كبير للغاية على عودة قطاع السايحة بكامل طاقته خلال الفترة الماضية.

العالم يهتم بـ«مرسى علم»

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ مدينة مرسى علم تعد من أحسن مدن العالم التي تتضاهي «المالديف»، لافتًا إلى أنّ العالم بأكمله يولي اهتماما كبيرًا بـ«مرسى علم»، لتميزها بالشعب المرجانية ورياضة الغوص، لذلك يكون الاهتمام بالساحة الشاطئية متركز في هذه المدينة.

إدراك أنماط جديدة من السياحة

وتابع الخبير السياحي، أنّ مصر كانت تعتمد على السياحة الثقافية والشاطئية فقط، لاستقطاب الأجانب خلال فترة معينة، ولكن تم إدراك بعض الأنماط والأشكال الخاصة بالقطاع السياحي، التي لم تكن موجودة في الأجندة السياحية مثل سياحات المؤتمرات والمهرجانات والتزحلق على الرمال في الواحات وغيرهم، وجاء ذلك بفضل جهود القيادة السياسة واهتمامها بقطاع السياحة.