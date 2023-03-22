«مستقبل وطن» تبحث تصورات العمل في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف

عقدت أمانة التنظيم لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعها التنظيمي الثاني لمحافظات «الجيزة والفيوم وبني سويف» لعرض تصورات عمل الحزب، خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع الاستماع لمقترحات الكوادر الحزبية في تطوير الأداء والعمل على ما تم إنجازه من نجاحات، خلال الفترة الماضية، ومناقشة خطة العمل الحزبي واستراتيجية العمل على مستوى المحافظات، خلال الفترة المقبلة.

أهمية العمل الجماعي والمؤسسي

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أمين التنظيم، على أهمية العمل الجماعي والمؤسسي باعتباره أساس النجاح في كيان حزب مستقبل وطن، مع الالتزام الكامل بلائحة الحزب الداخلية، مشددًا على أهمية العمل على استكمال الهياكل التنظيمية لهيئات مكاتب الأمانات النوعية على مستوى المحافظة والأقسام والمراكز.

وأوضح أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون من خلال العمل الجماعي، والتناغم بين الهيئة البرلمانية والهياكل التنظيمية للحزب للعمل على حل كافة القضايا المجتمعية والقضايا المحلية.

ووجّه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر على التنظيم الدقيق للاجتماع التنظيمي مع الكوادر الحزبية بالمحافظات الثلاث وكذلك لكل أسرة مستقبل وطن التي تربطها عقيدة كيان واحد يعمل كل من فيه تحت شعار «كلنا نعمل من أجل مصر».

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد أمين شئون الثقافة والرياضة والفنون، والنائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمود سعد أمين المهنيين بالحزب، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأمناء المحافظات، وأمناء التنظيم، والقيادات التنظيمية بالأمانات النوعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظات الثلاث.