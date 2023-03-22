السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس 

تمكنت الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق محدود، اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

ورد بلاغ إلى الحماية المدنية في القاهرة بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمكّن رجال الإطفاء بمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى الأماكن المجاورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتبين أن الحريق محدود داخل الشقة ولم يسفر عن وقوع أى خسائر بشرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.