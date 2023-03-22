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أوكرانيا تعلن سقوط 3 قتلى و7 جرحى في هجوم لمسيرات روسية

كتب:

أحمد عادل موسى
09:42 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت سلطات كييف، اليوم، أن 3 قتلى و7 جرحي في هجوم شنته القوات الروسية بطائرات مسيّرة في منطقة كييف، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنّها أسقطت 16 طائرة مسيرة أطلقت نحو أوكرانيا من الشمال وصاروخين فوق أوديسا جنوبا.

مقتل 240 جنديا أوكرانيا

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها استطاعت مقتل 80 جندي أوكراني في اتجاه كوبيانسك، و160 في دونيتسك  وإسقاط طائرة أوكرانية من طراز «إس يو-25» في دونيتسك، كما تم تدمير 3 محطات رادار أمريكية الصنع للقوات المسلحة الأوكرانية.

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