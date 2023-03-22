«مستقبل وطن» يناقش عددا من الفعاليات المقترحة خلال شهر رمضان

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية، اجتماعًا تنظيميا موسعا مساء أمس؛ لبحث خطة أنشطة وأعمال الأمانة.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن أنشطة وفعاليات أمانة الشباب خلال الفترة القادمة، بدأت بمناقشة عدد من الفعاليات المقترحة خلال شهر رمضان الفضيل، ومتابعة تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الحزب ووزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق ببرامج التدريب ومبادرة عربات الطعام المتنقلة، كما تم التطرق لمستجدات العمل فيما يخص برنامج تأهيل الشباب للاستثمار في أسواق المال.

مناقشات الاجتماع

وتضمن الاجتماع نقاشا وتفاعلا بين أعضاء الأمانة من المركزية والمحافظات، وانتهى بالتأكيد علي العمل المستمر وتنشيط أعمال الأمانة للتواجد والتأثير في الشارع، بما ينعكس علي رضا الشباب تجاه الحزب والدولة المصرية.

الحضور

وشهد الاجتماع حضور ومشاركة عدد من الأمناء المساعدين بأمانة الشباب المركزية؛ حيث حضر المهندس مصطفى أبو غالي، والنائب أحمد سمير زكريا، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والأستاذ أحمد مجدي بيومي، والأستاذ أحمد أشرف زكريا، والأستاذ أحمد السيد القصير، والأستاذ عماد ضيف الله، والدكتورة هنزادة فريد.

كما ضم الاجتماع عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، بالإضافة إلي أمناء شباب المحافظات والأمناء المساعدين لهم.