مأساة طفلة الخليفة.. سقطت في بالوعة أثناء عودتها من الحضانة مع والدتها

لقيت طفلة مصرعها غرقا في بالوعة صرف صحي، إثر سقوطها داخل البالوعة أثناء عودتها من الحضانه بصحبه والدتها في منطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها وكشف ملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الطفلة، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بسقوط طفلة داخل بالوعة صرف صحي

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي، بسقوط طفلة في بالوعة صرف صحي، بدائرة قسم الشرطة ووفاتها، وبالانتقال تبين العثور على طفلة، تدعي ياسمين م 4 سنوات، وبالفحص تبين أنها توفيت بسبب الغرق في مياة بالوعة الصرف الصحي، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

تحريات المباحث حول الواقعة

وكشفت تحريات المباحث عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأوضحت أن الطفلة كانت بصحبه والدتها أثناء عودتها من الحضانه بذات المنطقة، وأن الطفلة أثناء سيرها بجانب والدتها، سقطت فجأة داخل بالوعة مكشوفة، واستنجدت الوالدة بالمارة، وقاموا بانتشالها وبالفحص تبين أنها فارقت الحياة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.