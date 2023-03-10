تحريات الأمن في واقعة دهس شخص بالقاهرة: المتهم كان تحت تأثير المخدرات

كشف تحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو، في القاهرة، التي أشرف عليها المقدم أحمد ماضي، في واقعة دهس شخص أسفل عجلات سيارة نقل، أن المتهم كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات ويقود بسرعة جنونية.

وأوضحت التحريات أنه جرى ضبط المتهم، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة، من خلال فيديو مدته 30 ثانية.

وقررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، حبس المتهم 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي لسائق السيارة لاستكمال التحقيقات.

وتعود تفاصيل عندما ورد للمقدم أحمد ماضي رئيس مباحث 15 مايو، بلاغ مصادمة بين سيارتين ومتوفى بـ15 مايو، وبالانتقال وفحص الحادث، تبين إصابة أحدهم بكدمات متفرقة في الجسم، وآخر توفي متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم، ووجود سيارة نقل مقطورة، قيادة سائق مقيم بالدقهلية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أسامة حسن الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 238 من القانون نصت على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة.