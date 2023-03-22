تعرف على مواعيد الجامعات في رمضان 2023.. تبدأ من التاسعة صباحا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والمعاهد، انتظام العمل خلال شهر رمضان 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة مواعيد الجامعات في رمضان 2023 بشأن الحضور والانصراف، ووفقا للضوابط والقواعد التي أقرها قانون تنظيم الجامعات.

الجامعات الحكومية

وأوضحت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ مواعيد الجامعات في رمضان 2023 خاضعة لنظم وقواعد ولوائح العمل المنظمة لعمل الكليات وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ووفقا لقانون تنظيم الجامعات، موضحا أنّ هناك التزام كامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والترم الثاني 2023.

مواعيد الجامعات في رمضان 2023

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنّ مواعيد العمل الرسمية بالكليات خلال شهر رمضان 2023، ستكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، مع ضرورة مراعاة تواجد فرق الصيانة والطوارئ واستعدادها لأي طوارئ، وعدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال هذا الشهر.