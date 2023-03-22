أخبار أسوان.. زلزال بقوة 4 ريختر والبحث عن 3 غرقى في نهر النيل

شهدت محافظة أسوان خلال الساعات الماضية، عدة أحداث، منها وقوع هزة أرضية بقوة 4 ريختر دون ضحايا أو مصابين أو تلفيات في الممتلكات، فضلا عن تواصل فرق الإنقاذ النهري في البحث لليوم السادس عشر على التوالي عن ضحايا فلوكة أسوان، وافتتاح معرضا لبيع السلع الغذائية في مركز نصر النوبة.

زلزال أسوان دون خسائر

وشعر أهالي مدينة أسوان، بهزة أرضية بسيطة، ناتجة عن زلزال متوسط بقوة 4 درجات وقع على بعد 17 كيلومتر، شمال شرق أسوان لكن لم يسفر عن أي خسائر، وذلك بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومقره القاهرة.

البحث عن باقي ضحايا فلوكة أسوان

واصلت فرق الإنقاذ النهري في محافظة أسوان، لليوم 16 على التوالي، البحث عن 3 ضحايا باقين غرقا في نهر النيل، وذلك بعد انتشال 3 أشخاص من أصل 6 مواطنين غرقوا مع فلوكة في نهر النيل.

وكانت وحدات الإنقاذ النهري، انتشلت مساء أمس، أحد ضحايا غرق فلوكة أسوان بمياه نهر النيل أمام مرسى أبوهور بمركز نصر النوبة، شمال محافظة أسوان.

وتبين أنها جثة، عبد الرحمن فتحي، 30 عاما، وتعتبر الحالة الثالثة بعد انتشال طفل ورجل في الأسبوع الأول من الغرق، ويبلغ عدد ضحايا الغرق الذين ما زالت جثامينهم غارقة في مياه نهر النيل 3 أشخاص، وهم رجلين وطفل.

افتتاح معرض أهلا رمضان نصر النوبة في أسوان

وافتتح المسؤولين في مركز نصر النوبة معرض «أهلا رمضان 2023» للسلع الغذائية، ضمن خطة الحكومة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال صابر حسين، رئيس مجلس مدينة مركز نصر النوبة، إن المعرض يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% وبالجودة المناسبة.