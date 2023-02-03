ضبط مواد طبية مهربة وافتتاح مسجد وقطع المياه أبرز أخبار أسوان اليوم

العديد من الأحداث ضمتها أخبار أسوان اليوم الجمعة، ما بين افتتاح مسجد وإعلان الانتهاء من 85% من مشروعات «حياة كريمة»، وإحباط تهريب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، بجمارك أسوان.

حيث تمكنت جمارك مطار أسوان الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية مستلزمات طبية خاصة بجراحات النساء والتوليد، بناء على إخبارية سرية ومذكرة اشتباه بالمطار فتم ضبط أحد الركاب، على رحلة مصر للطيران القادمة من دبي ترانزيت «القاهرة - أسوان»، وبحوزته 225 عبوة مستلزمات طبية خاصة بجراحات النساء والتوليد.

أخبار أسوان اليوم

أخبار أسوان اليوم، شملت أيضا إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان قطع المياه غدا السبت بمحطة مياه الشيخ عبد الله بقرية بنبان، بحرى، وقرية المنصورية الجديدة، اعتباراً من الساعة 6 صباحا حتى الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم، وأهابت الشركة بالمواطنين توفير احتياجاتهم فترة انقطاع المياه.

الانتهاء من 85% من مشروعات حياة كريمة باقليت

وعن أخبار أسوان اليوم، تفقد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة في أسوان، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتابع لها 15 قرية فرعية تخدم 52 ألف نسمة، حيث جرى الانتهاء من 85% من المشروعات بها.

افتتاح مسجد القفطية بأسوان

كما افتتح الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان بأخبار أسوان اليوم، مسجد القفطية بمركز دراو على مساحة 220 م2، بتكلفة 300 ألف جنيه.