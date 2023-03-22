فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم نادر بالغدة الصنوبرية لمريضة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تميز القطاع الطبي بالجامعة، الذي يضم 11 مستشفى متخصص على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكفاءات البشرية، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية بكل ما يساعدها في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لملايين المرضى في محافظات الصعيد، وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه.

الأمراض العصبية والنفسية

جاء ذلك تعقيبا على التقرير المقدم له من الدكتور علاء عطية، عن نجاح فريق طبي بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية، في استئصال ورم نادر بالغدة الصنوبرية لمريضة تبلغ من العمر 47 عاما، حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من ضعف بالجانب الأيسر وحركة العينين؛ إذ جرت مناظرة الأشعة وتبين منها إصابتها بالورم.

وعلى الفور جرى تشكيل الفريق الطبي المتميز الذي أجرى الجراحة برئاسة الدكتور محمد عبد الباسط خلاف، مدير المستشفى، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عبد الله رجب، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد سيد عبد العال، مدرس التخدير والعناية المركزة.

جراحة في وضعية الجلوس

وأوضح الدكتور محمد عبد الباسط، أن الجراحة أجريت في وضعية الجلوس، مؤكدا أنها من أصعب الوضعيات التي تحمل مخاطر وتحديات كبيرة في التخدير والجراحة؛ إذ جرى استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على جذع المخ والمراكز الحساسة فيه، وخرجت المريضة بعد تحسن ملحوظ في حركة العينين والجانب الأيسر.