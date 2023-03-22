سعر جرام الذهب عيار 21.. انخفاض في محلات الصاغة بقيمة 5 جنيهات اليوم

تذبذب كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة الأخرى من المعدن الأصفر، حيث انخفض في بداية تعاملات اليوم ليواصل الانخفاض مرة ثانية بقيمة 5 جنيهات، ومع قرب قدوم عيد الفطر وكثرة حفلات الزفاف، نعرض أسعار الذهب التي يهتم بمعرفتها وشرائها الكثيرون للزينة وتبادل الهدايا أو من أجل الادخار.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة المختلفة من المعدن الأصفر اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1960 جنيها للبيع، وبالنسبة للشراء وصل إلى نحو 1980 جنيها، بعدما سجل في بداية التعاملات نحو 1965 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 2240 جنيها للبيع، ووصل إلى نحو 2263 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 2053 جنيها للبيع، بينما سجل نحو 2074 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 إلى نحو 1680 جنيها للبيع، ووصل إلى 1697 جنيها للشراء.

سجل سعر عيار 14 نحو بيع 1307جنيهات شراء 1320 جنيها.

الجنيه الذهب سجل نحو 15,680 جنيها للبيع، ووصل كشراء إلى نحو 15,840جنيها.

الأونصة سجلت نحو 69,664 جنيها للبيع، 70,375 جنيها للشراء.

سعر الذهب في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1930 جنيها بما يعادل 62.47 دولار.

عيار 21 سجل نحو 1689 جنيها بما يعادل نحو 54.66 دولار.

عيار 18 سجل نحو 1448 جنيها بما يعادل 46.85 دولار.

أسعار الجنيه الذهب سجل نحو 13510 جنيهات بما يعادل 437.27 دولار.