سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم.. انخفض 110 جنيهات

لا تزال أسعار الذهب تشهد تراجعًا في سعر الجرام منذ أمس؛ إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم 1990 جنيها ليخسر 110 جنيهات، بعد أن كان 2100 جنيه صباح أمس الاثنين، متأثرا بحركة الذهب العالمية.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21

ويأتي الانخفاض في سعر جرام الذهب عيار 21 بالتزامن مع عيد الأم، وتراجع أسعار الذهب اليوم على المستوى المحلي في جميع الأعيرة من المعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1940 جنيها للبيع مقابل 1970 جنيها للشراء بمحلات الصاغة، دون حساب الدمغة والمصنعية والضريبة، وجاءت أسعار الذهب كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1940 جنيها للبيع، مقابل 1970 للشراء اليوم.

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2217 جنيها للبيع مقابل2251 جنيها للشراء.

- سعر جرام الذهب عيار 22 سجل نحو 2032 جنيها للبيع، مقابل 2064 جنيها للشراء.

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 1663 جنيها للبيع، مقابل 1689 جنيها للشراء.

- سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 1293 جنيها للبيع، مقابل 1313 جنيهًا للشراء.

- سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 1109 جنيهات للبيع مقابل 1126 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

وبخلاف المشغولات الذهبية بلغ سعر الأونصة 68,953 جنيه للبيع مقابل 70,019 جنيه للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب 15520 جنيها للبيع، و15760 جنيها في عمليات الشراء، وسجل كيلو الذهب 2 مليون و217 ألفا و143 جنيها للبيع مقابل 2 مليون و251 ألفا و429 جنيها للشراء.