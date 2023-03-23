«الصحة» توجه نصائح مهمة للسيدات للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لوقاية السيدات من الاضطرابات النفسية التي تصيب الأمهات بعد فترة الولادة.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، ورفع التوعوية المجتمعية تجاه الأمراض المعدية وغير المعدية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاضطرابات النفسية التي تحدث للسيدات بعد الولادة، هي نتيجة للتغيرات الهرمونية، من خلال الهبوط المفاجئ في مستوى الاستروجين، الذي يعمل بدوره على الاضطرابات النفسية، لافتة الى أن مستويات هذه الهرمونات ترتفع ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة من الحمل.

كيفية الوقاية من الاضطرابات النفسية بعد الولادة

وحددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للوقاية من الاضطرابات النفسية عند الأم بعد الولادة، على النحو التالي:

- ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بعد مرحلة الولادة.​

- العمل على انتظام مستويات السكر في الدم من خلال تناول وجبات صغيرة على فترات متباعدة.​

- أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم، ما يعادل 8 ساعات.​

- تنظيم الوقت للتقليل من الضغط العصبي والتوتر.​

- مشاركة الزوج بالأفكار والمشاعر، وذلك للحد من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة​

مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين

وطالبت وزارة الصحة والسكان، السيدات الحوامل بضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لافتة الى أن المبادرة تعمل داخل الوحدات الصحية المختلفة كافة، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.