«رئيس سلامة الغذاء» يتفقد معامل الهيئة في مينائي دمياط وبورسعيد

أجرى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، زيارة تفقدية إلى مقر الهيئة بـ ميناء دمياط وميناء بورسعيد، التقى خلالها اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الميناء، وتفقد أعمال الإنشاء الخاصة بمعمل الهيئة داخل الميناء، والذي يُقام على مساحة 1600 متر، ويتكون من 4 أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية والبيولوجية بأنواعها.

معمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وجرى تصميم المعمل بأحدث التقنيات التي تحتوي على الأجهزة المتقدمة، مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي، علما بأنّ القدرة الاستيعابية للمعمل تصل لنحو 60 ألف عينة سنويًا، تشمل الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب.

أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية

وتفقد الهوبي أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية في ميناء دمياط، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة للتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات العاملة بالمنافذ والموانئ الجمركية، وحرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة وتسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.

أهمية دور معامل هيئة سلامة الغذاء

وأكد الهوبي أهمية دور المعامل التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الموانئ المختلفة نظرا لدورها الحيوي في تسريع إجراءات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات الغذائية، بما ينعكس بدوره على سلامة ومأمونية واردات مصر من المنتجات الغذائية، ويعزز دور الهيئة الرقابي على الغذاء في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجّه بإنشاء 5 معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية، تكون تبعيتها للهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وفعال.