«سلامة الغذاء»: تعديل قائمة فحص المنشآت طبقا لحجمها وطاقتها الإنتاجية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الخامس، وذلك عن الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس الجاري، وتضمن العديد من الأنشطة، منها مشاركة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، والتي تناولت موضوعات الاعتماد الطوعي من طرف ثالث وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء، وذلك يوم 27 فبراير الماضي.

كما حضر «الهوبي» لقاءً موسعًا مع رجال القطاع الصناعي بغرفة التجارة الأمريكية، في 28 فبراير الماضي، حيث تم إلقاء الضوء على معالم الاستراتيجية الجديدة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تطوير قائمة الفحص الخاصة بالرقابة على أساس تحليل المخاطر وبناءً على حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية.

تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة

وأعلن «الهوبي»، خلال الاجتماع، انطلاق التحديث الجديد للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي نهاية اللقاء قدم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية الشكر، للدكتور طارق الهوبي لدعمه ومساندته لهذا القطاع الحيوي والذي يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية.

وقامت الهيئة بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية «طيب»، وذلك بدعم من وزارة الزراعة الأمريكية، بتنظيم برنامج تدريبي بمشاركة خبراء دوليين بهدف إجراء تقييمات مخاطر الأغذية لدعم اتخاذ القرارات التنظيمية، وقد تم اختيار مجموعة أولية من أكثر من 40 مرشحًا.

استراتيجة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وقالت الدكتورة إيمان حلمي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، إنه تم وضع استراتيجة جديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء كمنظومة رقابية، وأوضحت المراحل المختلفة للزيارات الرقابية الخاصة بفحص المنشآت الغذائية، وكذا التعديلات التي تُجرى حاليًا لتعديل قائمة فحص المنشآت على أساس حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية.

وأشارت «حلمي» إلى محور الرقمنة كأحد المحاور الهامة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة، حيث قامت الهيئة بتحديث الموقع الإلكتروني، بما أتاح لأصحاب المنشآت تسجيل منشآتهم الغذائية على الموقع الإلكتروني كنوع من تيسير الإجراءات.

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، قام فريق فحص الشكاوى بشن حملة على إحدى سلاسل المحلات الشهيرة لبيع المكملات الغذائية، وعددها 47 فرعا بجميع محافظات الجمهورية، لمعرفة مصدر تلك المكملات والتأكد من تسجيل المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، و تم ضبط عدد كبير من المنتجات غير المسجلة بالهيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، تم عمل 18 زيارة تفتيش معلنة و2 زيارة غير معلنة لمواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية، و10 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز ، بالإضافة إلى تسجيل 17 مضرب أرز.