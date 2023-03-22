«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وانخفاض ملحوظ في الليل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مصرَ بدأت أمس الثلاثاء، فصل الربيع والذي سيستمر معنا لمدة 3 أشهر مقبلة، حيث بدأنا معه ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وبالأمس كانت العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم 26 درجة مئوية نهارا، وسيستمر الارتفاع الطفيف غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان الكريم، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، مع وجود فرص أمطار على المناطق الساحلية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، والأجواء ستكون شبه مستقرة غدا.

«غانم»: كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «نتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية دافئة في درجة حرارتها نهارا، بالإضافة إلى وجود امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا سيساعد بشكل كبير على إحساسنا على ارتفاع درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد».

«الأرصاد»: الأجواء مائلة للدفء ومعتدلة

وتابعت «الأرصاد»، أن الأجواء مائلة للدفء ومعتدلة على سواحلنا الشمالية نهارا، ولكن في فترات الليل وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الفارق بين فترتي النهار والليل يتجاوز 10 درجات، حيث تظل الأجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية.