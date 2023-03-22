الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة في طقس اليوم الأربعاء

تشهد درجات الحرارة، اليوم الأربعاء ثاني أيام فصل الربيع، ارتفاعا تدريجيا ومستمرا، وذلك بقيم بين 4-5 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، إن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الظهيرة.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون بقيم تتراوح بين 2-3 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما تتكون الشبورة على الطرق حتى العاشرة صباحا، ويسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22-3-2023 على مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

- القاهرة 23 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 23 - 12

- بنها 23 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 22 - 12

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 12

- طنطا 22 - 12

- دمياط 22 - 12

- بورسعيد 23 - 13

- الإسماعيلية 23 - 11

- السويس 23 - 12

- العريش 22 - 10

- رفح 24 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 18 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 23 - 11

- العلمين الجديدة 21 - 12

- مطروح 21 - 13

- السلوم 22 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 28 - 12