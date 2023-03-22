مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2023.. ساعة إضافية بجميع الخطوط

تزامنا مع حلول شهر رمضان 2023، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2023، حيث تقرر مد المواعيد ساعة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مختلف الجهات المسئولة بالمترو، وذلك لمواجهة ضغط الركاب خلال اليوم سواء قبل أو بعد الفطار.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان لها، أن مد ساعة لرحلات مترو الأنفاق في رمضان 2023، جاء تيسيرا على المواطنين، حيث يبلغ عدد رحلات الخط الأول من مترو الأنفاق 510 رحلة، والخط الثاني لمترو الأنفاق 612 رحلة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2023، وفقا لبيان شركة مترو الأنفاق.

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2023

- آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحًا.

- آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة، ومن المنيب 12 ونصف صباحًا.

- مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الواحدة صباحًا.

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحًا.

- محطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويجرى مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا.

- آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 و7 دقايق صباحًا.

- محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويجرى مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا.

- آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحًا.