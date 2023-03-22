تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة في المحافظات، تشهد اليوم الأربعاء نشاطا كبيرا في تداول البضائع وصولا وسفرا، مشيرا إلى أن حجم التداول سجل 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

9 سفن على أرصفة الموانئ

وذكر بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الأربعاء، 10 سفن، لافتا إلى أن حجم التداول بالموانئ 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و724 شاحنة و24 سيارة

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت 10 آلاف طن بضائع، و342 شاحنة، و14 سيارة، فيما سجلت حركة تداول الصادرات 3 آلاف طن بضائع و382 شاحنة و10 سيارات.

ميناء سفاجا يستقبل سفينتي الحرية2 وبوسيدون اكسبريس

وأشار بيان موانئ البحر الأحمر، إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما يشهد مغادرة السفينتين امل والقاهرة، واستقبل بالأمس السفينة دليلة، وغادرت السفينتين NEPTUNE - J و AAI BRELUDE.

وأضاف البيان، أن ميناء نويبع البحرى شهد اليوم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و180 شاحنة، وتغادر الميناء اليوم السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر للسفن الثلاث سينا، بريدج، أيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2571 راكبت بموانيها.