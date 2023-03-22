«بيطري الشرقية» ينظم قافلة طبية بالمجان في قرية الغزالي بفاقوس 

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تنظيم قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان

وفى هذا الإطار، أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، إلى تنظيم مديرية الطب البيطري بالشرقية، قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان، وذلك بالمشاركة مع مجلس مدينة فاقوس والوحدة المحلية بقرية الغزالي، وبحضور مديري إدارات «رعاية الحيوان – الإرشاد – الرعاية التناسلية بالمديرية»، ومدير إدارة فاقوس البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، وأطباء إدارة ههيا البيطرية بناحية قرية الغزالي والقرى المجاورة وتوابعها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف، وجرى من خلالها تقديم الخدمات البيطرية كافة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

تحصين المواشي ضد الأمراض

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة أجرت الفحص والعلاج لـ218 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و277 رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ176 رأس ماشية، و315 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 514 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 628 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وفحص وعلاج 1030 طائرا، و47 رأس ماشية جرى ترقيمها وتسجيلها.

وأشار «متولي» إلى أنه جرى عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية مشروعات التأمين على الماشية، والتحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار – جاموس»، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

كما عقد لقاء بين مدير المديرية وعدد من مربي الثروة الحيوانية المستفيدين بالقافلة، وجرى مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري، وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية للوصول إلى غذاء صحي وآمن.