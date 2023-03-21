افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف

أفتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، ضمن برنامج ميداني تم إعداده لافتتاح مشروعات خدمية واستثمارية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2023.

تكلفة إنشاء الوحدة 3 ملايين و200 ألف جنيه

وتفقد المحافظ مكونات وأقسام الوحدة التي تكلف إنشاؤها 3 ملايين و200 ألف جنيه، وتشتمل على 5 أسرّة وعدد 3 أجهزة تنفس صناعي «فينت»، وتمثل إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتامين الصحي ببنى سويف، خاصة في ظل زيادة الطلب على تلك الخدمة، ومع عدم وجود العدد الكافى من أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة.

تطوير مستشفى التأمين الصحي بتكلفة 25 مليون جنيه

واستمع المحافظ لعرض موجزاً عن ملخص عن نشاط وجهود مستشفى التأمين خلال عام 2022، وتضمن الإشارة إلى أن متوسط التردد الشهري 2936، وتم إجراء أكثر من 8000 عملية، وأكثر من 10 آلاف و700 جلسة غسيل كلوي، وأكثر من 5500 جلسة علاج كيمياوي، وإجراء 4273 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الخامسة من تطوير المستشفى بتكلفة 25 مليون جنيه، والتي تشمل تطوير الدور الأرضي والبدروم بالمبنى الرابط والعمليات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 45%، ومن المقرر الانتهاء مطلع العام المقبل.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتامين الصحي ببني سويف، والدكتور شهاب الدين صلاح مدير مستشفى التأمين الصحي، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعدد من قيادات ومسؤولي فرع التأمين والمستشفى.