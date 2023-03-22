نقيب التمريض: تغيير المسمى الوظيفى لخريجى البكالوريوس التقنى إلى أخصائي

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن اعتماد تغيير المسمى الوظيفى لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض بعد قضاء الساعات المعتمدة، وفقًا لما قررته لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، باعتماد توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التمريض فى الجامعات المصرية.

القرار يصب في صالح جموع التمريض

وأشارت إلى أنّ هذا القرار يصب فى صالح جموع التمريض الراغبين في استكمال الدراسة، كما أنه يفتح مجال أوسع لدراسة التمريض العام أو التخصصي، إذ أنه يوجد في مصر 23 كلية حكومية و5 كليات خاصة بالإضافة إلى 3 كليات أهلية.

وأوضحت نقيب التمريض، أنّ البكالوريوس التقني هو استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، من حديثي التخرج وحتى عمر 45 عاما، لمن لم تتح لهم فرصة الدراسة لمدة عامين، كل عام دراسي مكون من 3 تيرم، وبعد التخرج يحصل على البكالوريوس التقنى، لافتة إلى أن تلك الفئة تدرس جنب عملهم واجتهدوا حتى حققوا هدفهم.

«كوثر»: ناقشنا مشكلة الخريجين في لجنة الصحة بالبرلمان

ولفتت إلى أنّ النقابة ناقشت أزمة خريجى البكالوريوس التقني، في اجتماع بلجنة صحة البرلمان نوفمبر الماضي، والتى تمثلت في عدم تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل العالي، وعدم رضاهم عن المسمى الوظيفى، وخروجهم من قانون 14 الخاص بالمهن الطبية، إذ أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفض التسوية لخريجي هذه الفئة بعد عام 2018 تزامنًا مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأكدت أنّ النقابة أرسلت خطابًا للدكتور محمد لُطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لتعديل مسمى الشهادة من الممارس التقني إلى أخصائي تمريض في مجال التخصص، مع بعض الحوافز الخاصة بالتميز في التعليم، كما تم مخاطبة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة شاديه عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات.