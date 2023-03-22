عضو «التحالف الوطني»: حققنا الحلم بتبادل الخبرات بين الجمعيات الخيرية

أقيمت مؤخرًا احتفالية مبادرة «كتف بكتف» باستاد القاهرة والتي تعد أكبر حدث خيري فهي مبادرة حماية اجتماعية في مصر والعالم العربي، وذلك بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة نحو 50 ألف متطوع، تستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة أنحاء الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

عضو التحالف الوطني: تحية لكل القائمين على «كتف بكتف»

ووجه عبد الرحمن حتب، مدير برامج الاحتياجات الأساسية وسبل العيش بمؤسسات التحالف الوطني، التحية لكل المؤسسات والمتطوعين وكل الجهات التي شاركت بمبادرة «كتف بكتف»، للوصول إلى هذا العدد من المساعدات وتحقيق الحلم الكبير، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق الحلم بتجميع عدد من المؤسسات والجمعيات الكبيرة والصغيرة على طاولة واحدة للتنسيق والاستفادة من الخبرات المتراكة لبعضهم البعض.

«التحالف الوطني»: عالجنا مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة

واضاف «حتب» في حوار على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنه متطوع بالعمل المدني منذ ما يقرب من 19 عاما، وكان أبرز المشكلات التي تواجه العمل المدني والخيري هو كثرة الجمعيات الخيرية التي تعمل منفردة دون وجود تعاون أو تنسيق مع الجمعيات الأخرى، لافتًا إلى أن الجمعيات الكثيرة كان ينتج عنها غزارة بالانتاج وسوء بالتوزيع، رغم الكميات الكبيرة من المقدمة خلال العمل الخيري.

وأشار إلى أن بعض المناطق كانت تشهد توزيع المواد الغذائية أكثر من مرة على نفس المستفيدين من جمعيات مختلفة، على حين يوجد العديد من المناطق الأخرى التي كانت لا تصل إليها المساعدات.